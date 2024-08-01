Историю старого саквояжа можно узнать в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Послушать лекцию от всероссийского общества "Знание", узнать "Историю старого саквояжа" от экскурсовода в образе купчихи, познакомиться с традициями ковроткачества можно в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 14 августа.

Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах по созданию деревянных игрушек, научиться рисовать нефтью и сплести свой собственный ковер в миниатюре.

Вечером горожане и гости областной столицы увидят концертную программу, а также выступление театра огня "Гелиос".

С 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут пройдет мастер-класс "История сибири через деревянную игрушку". В 14 часов начнется интерактивная лекция от российского общества "Знание". Спикер – член правления Тюменского областного отделения "Русского географического общества" Сергей Фирцев. С 14 до 18 часов желающие могут посетить выставку "Исказители", посвященную народам севера.

В 15 часов начнется интерактивная лекция "История старого саквояжа" от тюменской купчихи. С 15 часов 30 минут до 17 часов — мастер-класс по рисование нефтью создать открытку с помощью нефти. В 16 часов начнется интерактивная лекция "История тюменского ковроткачества".

С 17 до 18 часов продлится мастер-класс по ковроткачеству.

Старт концертной программе "От истоков" дадут в 18 часов. В 21 час начнется выступление театра огня и света "Гелиос".

Мастер-классы, лекции, концерты, викторина и розыгрыш подарков ждут посетителей инфопарка ежедневно. Август посвящен муниципалитетам региона: свою уникальную программу представят все 26 муниципальных образований Тюменской области.

В сентябре в инфопарке стартуют отраслевые дни. Интерактивное пространство будет принимать гостей до 22 сентября.

Возрастное ограничение: 6+.

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" открылся 9 августа в честь 80-летия региона по инициативе губернатора Александра Моора. В интерактивном пространстве можно узнать об истории развития региона от освоения Сибири до современности. Посетители имеют возможность "позвонить в прошлое" и послушать радиоспектакль, заглянуть в "музей будущего", где представлены крупнейшие проекты в перспективе ближайших десятилетий.