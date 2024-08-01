Тысячу открыток с рисунками юных тюменцев напечатали для бойцов на спецоперацию

| Фото: Почта России (архив) | Фото: Почта России (архив)

1 тыс. открыток с рисунками юных тюменцев напечатали к 80-летию Тюменской области для бойцов, находящихся на спецоперации. Каждый сможет написать на них пожелания для военных.

Об этом рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 13 августа.

"Это продолжение акции "МыВместе". Два месяца назад ее организовывала детская библиотека имени Логунова. Так мы хотим, чтобы и наши ребята, защищающие нас на спецоперации, тоже почувствовали чуточку тепла. Так мы подарим им праздник нашей единой Тюменской области", - отметила она.

Открытки, рисунки к которым создавали воспитанники детской школы искусств "Гармония", можно заполнить в нескольких местах. Их разместят в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени, в центре "Союза женщин России", а также в Тюменской областной библиотеке, музеях и других учреждениях культуры.

Все подписанные открытки отправят военнослужащим через волонтерский центр.

Напомним, что к юбилею Тюменской области пройдет более 280 мероприятий во всех муниципальных образованиях. Подготовлены концертные программы, спектакли, викторины, выставочные и культурно-образовательные проекты, библиофесты.

Виктория Макарова