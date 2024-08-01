Городской чемпионат по разгадыванию кроссвордов проведут к 80-летию Тюменской области

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Городской чемпионат по разгадыванию кроссвордов проведут в честь 80-летия Тюменской области в сквере Депутатов 17 августа. Командное соревнование для семей с возможностью выиграть призы начнется в 15 часов.

Об этом рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

"Тема состязания касается нашего региона, его 80-летия, известных личностей. Кроме этого, рядом организуют фотозону и кинозал с документальными лентами о Тюмени. А в финале концертной программы состоится флешмоб под неофициальный гимн региона. Все, кто придет, выстроятся в форме числа 80", - сообщила руководитель департамента.

Также в этот день на ул. Дзержинского завершится областной фестиваль национальных культур "Этнолето", который проходил в течение всего лета каждую субботу. По словам Елены Майер, за это время его посетило феноменальное количество участников. Жители с удовольствием водили хороводы и танцевали.

Еще одна площадка – Вознесенская набережная. Она начнет свою работу в 16 часов с концертной программы и интерактивной краеведческой викторины "Движ на Туре".

Праздник продолжится 18 августа в 16 часов в сквере Казачьи Луга.

Напомним, что основным днем празднования юбилея региона станет 16 августа.

"Мы ожидаем достаточно большое количество гостей именно в пятницу. Но, учитывая, что сейчас в Тюмени отдыхают много северян из ХМАО и ЯНАО, им очень интересны все мероприятия. Видим, что количество туристов возрастает. Буквально на той неделе к нам приехали из Свердловской библиотеки, чтобы просто посмотреть на наши выставочные проекты, прогуляться по пешеходной улице. И они выразили желание остаться до праздничных выходных", - сообщила директор департамента культуры Тюменской области.

Подробная программа представлена на сайте Тюменскаяобласть.рф.

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Виктория Макарова