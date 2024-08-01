Программа в честь 80-летия Тюменской области пройдет на усовершенствованной сцене ДК "Нефтяник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Торжественная программа в честь 80-летия Тюменской области пройдет на усовершенствованной сцене Дворца культуры "Нефтяник" 16 августа. Ее увеличили вглубь на 14 метров. Теперь на сцене можно разместить до 300 артистов.

"К 80-летию Тюменской области Дворец культуры "Нефтяник" готовился тщательно. Кардинальные перемены привнесли новые подходы к использованию сценического пространства, которое значительно увеличилось – сцену углубили на 14 метров! Это позволило масштабировать декорации и в целом усилить визуальный эффект, а также значительно увеличить количество исполнителей, одномоментно находящихся на сценической площадке", - рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в департаменте культуры Тюменской области.

Кроме того, во Дворце сделали косметический ремонт и провели генеральную уборку, после которой еще ярче засияли огромные хрустальные люстры ручной работы. Вес самой тяжелой из них - около тонны. Также приобрели новый звуковой пульт и другое оборудование, что позволило улучшить качество звука.

Отметим, что в рамках празднования 80-летия региона во всех муниципальных образования проведут более 280 мероприятий. В областном центре основные события организуют 16 августа на трех локациях: площади 400-летия Тюмени, пешеходной улице Дзержинского и в сквере Школьный. В ДК "Нефтяник" пройдет торжественная программа. Завершится день на площади 400-летия Тюмени концертом эстрадной певицы Валерии и Тюменского филармонического оркестра (12+). Он стартует в 20 часов.

Оксана Корнеенкова