Концерт в честь 80-летия Тюменской области посетят родные участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родные участников специальной военной операции посетят торжественную программу в честь 80-летия Тюменской области 16 августа. На усовершенствованной сцене Дворца культуры "Нефтяник" для них и других приглашенных выступят 300 артистов, которые подготовили 13 концертных номеров.

"Праздник в честь 80-летия Тюменской области организован для всех жителей региона. Составляя программу мероприятий, мы стремились к тому, чтобы каждый причастный к этому празднику нашёл себе что-то по душе. Мы с благодарностью относимся к нашим героям, которые сегодня успешно выполняют боевые задачи в ходе СВО. И концертные программы, на которые мы приглашаем семьи военнослужащих, в том числе это и концерт Валерии, - это лишь часть всесторонней поддержки, которую мы оказываем им, но, уверены, такие встречи дают возможность отвлечься от повседневных забот, отдохнуть и, конечно же, мотивируют и дают почувствовать себя частью нашей большой семьи, которая готова им подставить плечо", - рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в департаменте культуры Тюменской области.

Трансляцию торжественного мероприятия, посвящённого 80-й годовщине образования Тюменской области из ДК "Нефтяник", можно будет посмотреть в прямом эфире 16 августа в 15 часов на телеканале "Тюменское время". Повтор эфира - в воскресенье, 18 августа в 13 часов.

Отметим, что в регионе проведут более 280 мероприятий в честь 80-летия Тюменской области.

Оксана Корнеенкова