В Тюмени в честь Дня области выступила певица Валерия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Певица Валерия выступила на праздничном концерте в честь Дня области на площади 400-летия Тюмени 16 августа. Концерт проходил в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника.

В программу вошли лучшие произведения из репертуара народной артистки России. Тюменцы и гости города спели вместе с певицей песни "Часики", "Была любовь", "Рига-Москва", "Тик-так", "Таю" и другие.

"В юбилей нашей красивой области нам нужен был такой финальный аккорд, который бы зазвучал и засиял на небе красиво. Для этого нам нужна звезда, которая светит ярко, поет сладко и не боится вступать в такие сложные коллаборации. Я уверен, что Валерия и Тюменский филармонический оркестр подарят нам большой праздник для души", - сказал на пресс-подходе с журналистами заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Изначально было определено, что основным хедлайнером праздничного концерта станет оркестр. Только после этого начали подбирать пул исполнителей, имеющий большой опыт выступлений с оркестрами и готовые партитуры. У Валерии есть готовые партитуры и неоднократный опыт выступления с оркестрами.

"Не впервые в Тюмени, хорошо знаю эту публику и понимаю, что она очень горячая, умеет включаться, а для артиста это очень важно. Это дает еще больше вдохновения и сил. Да, я не так часто выступаю с оркестрами, хотя опыт у меня есть и достаточно немаленький. Я знаю, что уровень тюменского оркестра высокий, сразу сказала, что все будет прекрасно. Репетиция показала, что так оно и есть", – поделилась певица.

Сложностей в подготовке к концерту не было, подтвердил слова артистки художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. По его словам, практически все репетиции проходили отдельно друг от друга, так как такая практика уже отработана. Трудностей это не вызвало, так в этом проекте участвуют только профессионалы.

"Я абсолютно уверен, что наша публика, привыкшая к академическому жанру, к исполнению симфоний, приятно удивится, что любимый оркестр выступил в неожиданном амплуа", – добавил он.

В завершении концерта Валерия пообещала обязательно вернутся в Тюмень, потому что горожане гостеприимные.

Напомним, что приезд певицы организовала компания "Фармасинтез". Как заметил президент организации Викрам Пуния, бизнес – это не только о промышленности, экономике и деньгах, бизнес – это и социальная ответственность. Поэтому они и дальше продолжат поддерживать такие значимые мероприятия для Тюменской области.

Виктория Макарова