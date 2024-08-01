Тюменцев знакомят с видами искусств на фестивале в "Усадьбе Колокольниковых"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С четырьмя видами искусств знакомят тюменцев на тематическом фестивале в музее “Усадьба Колокольниковых” 17 августа. Событие приурочили к 80-летию региона.

Музейный фестиваль проходит ежегодно. Тема каждый раз новая. В этот раз это фестиваль искусств.

“Событие проходит в восьмой раз. Начинали проводить его как фестиваль китайской культуры в 2017 году. Потом он был танцевальным, фестивалем друзей музея, куда мы приглашали наших постоянных партнеров, ветеранов музейного дела, сотрудничали с потомками Колокольниковых. В этом году решили показать четыре вида искусства. Это музыка, театр, изобразительное искусство и прикладное творчество”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” методист по музейно-образовательной деятельности музея Евгения Скорнякова.

На сцене во дворе музея выступят различные творческие коллективы. Среди них – вокальная студия “Звучи”. Затем посетителей ждет театральная лаборатория по мотивам сказки “Гуси-лебеди” от театра-проекта “Чудейство”. Новый формат театральной пьесы-буриме представит режиссер Марина Дадыченко. Финалом станет музыкальная программа от студии этнических барабанов “Полиритмия”.

В шатре у музея будут проходить мастер-классы. Гостей во дворе встречают мимы на ходулях.

Бесплатно горожане могут посетить постоянные экспозиции. Также тюменцы могут посмотреть акварельные работы известной художницы Нины Загребиной на новой выставке “Мозаика города”. Картины со старыми улочками областной столицы, деревянными домами дополняют тарелки, расписанные художником-керамистом Александрой Подосиновик. В коллекции – посуда с изображением усадьбы Колокольниковых, дома Бровцына, костела. В 16 часов в музее начнется экскурсия “История искусства дома”.

С расписанием можно ознакомиться в сообществе музея во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова