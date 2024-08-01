Оркестр "Камерата Сибири" подарил тюменцам концерт-лекцию под открытым небом

Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: концерт певицы Валерии и Тюменского филармонического оркестра

Концерт-лекцию по "Сюите в старинном стиле" советского и российского композитора Альфреда Шнитке организовал оркестр "Камерата Сибири" на пешеходной улице Тюмени 16 августа. Это подарок тюменцам к 80-летию региона, сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель и дирижер коллектива Фаузия Тажина.

Создать формат музыкального клуба – ее желание, которое удалось реализовать в праздничный день.

"Я давно уже хотела сделать что-то наподобие киноклуба, только связанное с музыкой, той, что мы играем. Надеюсь, что объяснения с моей стороны сделают эту музыку ближе. Возможно, подтолкнут наших слушателей на свои поиски смыслов. И я надеюсь, что такой формат мы сможем сделать доброй традицией", - сказала Фаузия.

Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

"Cюиту в старинном стиле" Альфред Шнитке написал в 1965 г. Это циклическое произведение, в оригинале написанное для скрипки и фортепиано, в котором не связанные общей драматургией отдельные музыкальные миниатюры автор объединил в целостную композицию. В ней, мастерски стилизованные под музыку эпохи барокко, несхожие по характеру пьесы, иллюстрирующие разные образы, пейзажи и сцены, предстают перед слушателями в виде своеобразного колоритного спектакля "инструментального театра".

Назвать ассоциации, которые вызывает тот или иной фрагмент этого "театра", попросила тюменцев дирижер "Камеры Сибири". Тюменцы немного стеснялись, но все же некоторые отважились, и поделились своим мнением.

"С "Сюиты в старинном стиле" нужно начинать знакомство с композитором Альфредом Шнитке, чтобы понять, что в нем есть много интересного. Пожалуй, стоит открыть для себя эту страницу", - уверена Фаузия.

Многим данное произведение известно по фильмам "Похождения зубного врача" и "Спорт, спорт, спорт" Элема Климова. Сюита переложена для виолончели и фортепиано, флейты и фортепиано, виолы д'амур, клавесина и ударных, других инструментов.

После завершения концерта-лекции под открытым небом слушатели подходили и благодарили музыкантов, выражали надежду на скорую встречу в более камерной обстановке. Дирижер коллектива обещала сделать подобные встречи традиционными и поздравила всех жителей с днем рождения Тюменского региона.

"Атмосфера в городе располагает к творчеству. Любые начинания, креативные идеи поддерживаются. На сегодняшний день я вижу большое поле для развития творчества. Жителям региона желаю мирного неба, душевного и семейного благополучия. Здоровья, оптимизма и жизненных сил", - пожелала Фаузия Тажина.

Анжела Лебедева