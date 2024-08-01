Книги о Тюменской области представлены на выставке к 80-летию региона
Общество, 11:22 11 августа 2024
| Фото: группа Краеведение Тюменской области ВКонтакте
Книжно-иллюстративная выставка "Тюменская область. Вехи. События. Имена" работает в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59). Она посвящена 80-летнему юбилею региона.
На выставке представлены издания из фонда Менделеевки, посвященные истории и социально-экономическому развитию региона, культурно-духовному наследию Тюменской области, природным богатствам нашего края, литература о современной жизни, о знаменитых людях нашей области.
Ознакомиться с экспозицией можно по 31 декабря 2024 года.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+.