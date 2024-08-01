  • 11 августа 202411.08.2024воскресенье
  • USD87,9920
    EUR95,1844
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Книги о Тюменской области представлены на выставке к 80-летию региона

Общество, 11:22 11 августа 2024

группа Краеведение Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Краеведение Тюменской области ВКонтакте

Книжно-иллюстративная выставка "Тюменская область. Вехи. События. Имена" работает в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59). Она посвящена 80-летнему юбилею региона.

На выставке представлены издания из фонда Менделеевки, посвященные истории и социально-экономическому развитию региона, культурно-духовному наследию Тюменской области, природным богатствам нашего края, литература о современной жизни, о знаменитых людях нашей области.

Ознакомиться с экспозицией можно по 31 декабря 2024 года.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 11.08.2024Тюменских студентов творческих направлений приглашают на форум "Истоки"
11:22 11.08.2024Книги о Тюменской области представлены на выставке к 80-летию региона
11:02 11.08.2024Тюменские допризывники умеют управлять беспилотниками и проводить спасательные работы
10:31 11.08.2024Как избавиться от слизней на дачном участке, рассказали агрономы