Турмаршрут "Великий сибирский путь" планируют продлить до Тобольска

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Великий сибирский путь" — это начало большого туристического маршрута, который будут развивать до Тобольска. Об этом сказал глава Тюмени Максим Афанасьев на конечной точке участников конноспортивного пробега — в с. Покровское.

11 августа участники "Великого сибирского пути" добрались до родины Григория Распутина — с. Покровское. Представители разных спортивных клубов, федераций, школ и объединений, путешественники и туристы прошли по новому туристическому маршруту 80 км от Тюмени. На поле в населенном пункте местные жители встретили их бурными аплодисментами. По этому случаю в селе организовали большой праздник с показательными выступлениями на конях, казачьими забавами, концертной программой и викториной с призами от бренда Visit Tyumen.

Участие в конноспортивном пробеге "Великий сибирский путь" приняли 25 конников, 19 людей на квадроциклах, десять велосипедистов и два водителя мотоцикла. По словам лидера предпринимательского сообщества, члена Русского географического общества, инициатора события Владимира Шевчика, участников могло быть больше, если бы не ограничили количество, желающих было очень много. Некоторые предстали в образах исторических личностей разных эпох. Так, Владимир Шевчик был в образе воина-монаха Александра Пересвета. По его словам, всадники и люди на квадроциклах смогли по-настоящему оценить подвиг предков, ведь те шли по неподготовленным дорогам.

"На подготовку этой трассы мы потратили где-то месяц. Рыбаки и охотники протоптали столько дорог, что можно потеряться в этих поворотах. Перед тем как продлить маршрут до Тобольска, предстоит серьезный подготовительный период. Инфраструктурным центром может быть село Покровское. Планируется построить здесь острог и реконструировать поместье, которое было здесь в период жизни Григория Распутина. Его отец Ефим Распутин имел конный двор. Мы хотим это воспроизвести. Большое поместье же будет удобным для остановок туристов. Оно станет точкой сбора всех активных людей. Здесь проезжает 25-30 тысяч машин в день, думаю, это даст дополнительные доходы предпринимателям. То, что в селе отметились несколько известных людей, дает мощный потенциал развития", — поделился планами Владимир Шевчик.

В будущем будет создана карта паломника. По мнению лидера предпринимательского сообщества, с середины июля до середины августа туристы смогут отрабатывать короткие пути по 40 километров. Желающие смогут пройти весь путь от Тюмени до Тобольска за год или полтора. Формируется система сопровождения. Так, уже готов быть волонтером отец Андрей, настоятель храма святой великомученицы Екатерины в с. Созоново. Если человек пройдет все 240 км, то он получит подарок.

Максим Афанасьев для участия в прохождении маршрута "Великий сибирский путь" до с. Покровское выбрал квадроцикл. Он высоко оценил турпродукт. По его словам, такое путешествие дает возможность по-новому взглянуть на регион. Пробег превосходит все ожидания.

"Нам кажется, что мы уже знаем все в нашем городе, его окрестностях, но некоторые места настолько удивляют. Порой останавливаясь на каких-либо локациях, ощущаешь, что ты не дома. Вместе с тем возникает чувство гордости за наш регион, красоту природы, все больше хочется соприкасаться с ней. Грунтовая дорога проходит через населенные пункты, по пути знакомишься с людьми, их культурой, видишь хорошее настроение. Это послужит определенным толчком для развития туризма в этих населенных пунктах, когда наш маршрут начнет работать в постоянном режиме", — поделился глава города Максим Афанасьев.

Напомним, туристический маршрут "Великий сибирский путь" приурочили к празднованию 80-летия Тюменской области. Старт был дан 10 августа на тюменской набережной.

Инна Пахомова