11 работ создали в Тюмени на паблик-арт фестивале "Морфология улиц"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 работ создали на паблик-арт фестивале "Морфология улиц", который проходил в Тюмени с 13 июля по 10 августа. За создание артов отвечали 12 художников, из них только двое — тюменцы.

Об этом рассказала директор мультицентра "Контора пароходства" и фестиваля "Морфология улиц" Юлия Саначина на подведении итогов проекта.

"В 2024 году темой стала "Коадаптация", ее куратором выбрали российского художника Максима Има. Термин используются в биологии, но наши ребята по своему решили ее использовать в искусстве. Поэтому много муралов и арт-объектов получилось с таким интересным характером, многие считали это такой интерпретацией в город", - добавила она.

По ее словам, четыре работы были в формате лабораторий. Также прошло три исследования города, восемь прогулок по паблик-арту, один грантовый конкурс и семь коллабораций с бизнесом и локальными организациями. Так, на улицах появились "Ловцы ветра", "Бесконечный автобус" и "Общежитие". Также есть муралы с изображением ребуса, котиков, музыки, человеческих чувств и многие другие.

"Все это помогает взглянуть на знакомые парки и скверы под другим углом. Когда рождается это чудо, есть возможность полюбить наш прекрасный город и регион еще больше, еще сильнее. Это огромная работа, спасибо команде, что трудилась над этим проектом", — отметил куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Отметим, что во время закрытия фестиваля работал "Маркет городских создателей", где каждый мог приобрести косметику и украшения, работала бесплатная фотобудка и были организованы различные мастер-классы. Завершился вечер выступлением группы "ЛАУД" из Уфы.

Напомним, что "Морфология улиц" — это международный проект паблик-арта, развивающий уличное искусство в Тюмени начиная с 2017 года. За это время в городе появилось более 120 творческих работ.

Виктория Макарова