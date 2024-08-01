Пранас Прано Варкалис из Нижнетавдинского района — ровесник Тюменской области
Общество, 19:37 13 августа 2024
| Фото: ИИЦ "Светлый путь"
Пранас Прано Варкалис из Нижнетавдинского района — ровесник Тюменской области. 80-й день рождения житель с. Кунчур отметил в мае 2024 года, сообщает информационный центр правительства региона.
С супругой Галиной вместе они уже 56 лет. У них двое детей, пять внуков и четыре правнука.
Пранас Прано всю жизнь посвятил строительству. Возводил деревянные и кирпичные дома в Ключах и Кунчуре. Сегодня он помогает жене в огороде. Мужчина любит природу и животных, поэтому ходит в лес только для тихой охоты на грибы и ягоды.