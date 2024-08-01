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Пранас Прано Варкалис из Нижнетавдинского района — ровесник Тюменской области

Общество, 19:37 13 августа 2024

ИИЦ "Светлый путь" | Фото: ИИЦ "Светлый путь"

Пранас Прано Варкалис из Нижнетавдинского района — ровесник Тюменской области. 80-й день рождения житель с. Кунчур отметил в мае 2024 года, сообщает информационный центр правительства региона.

С супругой Галиной вместе они уже 56 лет. У них двое детей, пять внуков и четыре правнука.

Пранас Прано всю жизнь посвятил строительству. Возводил деревянные и кирпичные дома в Ключах и Кунчуре. Сегодня он помогает жене в огороде. Мужчина любит природу и животных, поэтому ходит в лес только для тихой охоты на грибы и ягоды.

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# День области , Нижнетавдинский район

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