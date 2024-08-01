Тюмень – в тройке лидеров рейтинга муниципального управления мегаполисами и крупными городами
Общество, 20:12 13 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюмень вошла в тройку лидеров рейтинга муниципального управления мегаполисами и крупными городами.
Тюмень набрала 8,9 баллов. Первую строчку присудили Казани. Этот город набрал 9,5 баллов. Нижний Новгород занял второе место, набрав 9 баллов.
Информацию опубликовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
Рейтинг составлен на основе таких ключевых показателей, как общее качество муниципального управления и способность муниципальной власти эффективно реагировать на актуальные потенциальные проблемы. Учитывалась общая ситуация с точки зрения динамики развития города, уровень комфортности жизни, уровень развития городской среды.