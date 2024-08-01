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В Тюмени при досмотре "Лады Гранта" изъяли 35 граммов наркотиков

Происшествия, 14:54 14 августа 2024

72.мвд.рф

Почти 35 граммов синтетического наркотика метилэфедрона изъяли сотрудники Госавтоинспекции при досмотре автомобиля "Лада Гранта" в Тюмени.

Автомобиль остановили ночью на ул. Тимофея Чаркова для проверки документов, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Водитель 1998 года рождения при виде полицейских стал сильно нервничать. Для участия в личном досмотре водителя и транспортного средства пригласили понятых. "Под передним пассажирским сиденьем полицейские обнаружили 58 свертков, обмотанных белой, синей и черной изолентой. Результат проведенного исследования показал, что злоумышленник перевозил порядка 35 граммов синтетического наркотика метилэфедрона", - отмечено в сообщении.

Возбудили уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео управления МВД России по Тюменской области

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# наркотики , уголовное дело

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