В Тюмени мужчину задавила собственная машина

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчину насмерть задавила собственная машина на парковке во дворе дома по ул. Сперанского в Тюмени 14 августа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

21-летний тюменец ремонтировал автомобиль Toyota. Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал. Его зажало между личным авто и другим автомобилем. Водитель скончался.

Обстоятельства ДТП выясняются.