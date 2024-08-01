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В Тюмени мужчину задавила собственная машина

Происшествия, 17:40 14 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчину насмерть задавила собственная машина на парковке во дворе дома по ул. Сперанского в Тюмени 14 августа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

21-летний тюменец ремонтировал автомобиль Toyota. Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал. Его зажало между личным авто и другим автомобилем. Водитель скончался.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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