В Тюмени мужчину задавила собственная машина
Происшествия, 17:40 14 августа 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Мужчину насмерть задавила собственная машина на парковке во дворе дома по ул. Сперанского в Тюмени 14 августа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
21-летний тюменец ремонтировал автомобиль Toyota. Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал. Его зажало между личным авто и другим автомобилем. Водитель скончался.
Обстоятельства ДТП выясняются.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области