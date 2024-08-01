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Тюменские мастерицы посвятили юбилею региона два махровых ковра

Общество, 15:05 14 августа 2024

Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Два ярких махровых ковра создали специально к 80-летию региона мастерицы, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Изделия выкладывали по традиционной технологии ручного ковроткачества на предприятии "Тюменский махровый ковер". Художник – Ольга Козловская, мастер – Анастасия Родькина. Жители региона могут поддержать своими голосами каждую из работ в Телеграм-канале департамента культуры.

Больше узнать о традициях сибирского ковроткачества и попробовать себя в этом деле смогут все желающие. В День Тюменской области, 14 августа с 16 до 18 часов в инфопаркена Цветном бульваре потомственная мастерица Наталья Денисова проведет интерактивную лекцию и мастер-класс. Возрастное ограничение: 0+.

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