Вопросы адаптации иностранных граждан обсудят на форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители национальных объединений, местных отделений Ассамблеи народов России, специалисты учреждений культуры, образования, студенты и преподаватели станут участниками межнационального форума "Мы – единое целое!". Он впервые пройдет в Тюмени 23 ноября, на его проведение организаторы выиграли грант губернатора в 2024 году.

Подготовка к форуму идет полным ходом. Так, в соцсети "ВКонтакте" создана официальная страница форума, где будет публиковаться программа и анонсы мероприятий форума.

"В настоящее время мы разработали и заказали брендированные футболки для организаторов и волонтеров. Также прорабатываем пакет для участников форума: брендированные ручки, блокноты и другую продукцию. Ожидаем, что форум станет площадкой по обмену опытом работы, презентации лучших практик в сфере реализации межнациональных отношений", - сообщила зампредседателя реготделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова.

Отметим, межнациональный форум "Мы – единое целое" будет включать в себя круглые столы и дискуссионные площадки, мастер-классы и выставки. Так, в ходе круглого стола "Вместе" руководители национальных объединений презентуют лучшие практики по изучению родных языков. На дискуссионной площадке "В единстве наша сила" обсудят тему адаптации иностранных граждан в российское общество. На фотовыставке "Мир глазами детей…." представят работы детей из разных районов Тюменской области. А завершит форум творческая мастерская национальных семей "Моя семья - мое богатство".

Ожидается, что в форуме примут участие порядка 500 человек. К организации мероприятия привлекут и волонтеров.

Любовь Голышева