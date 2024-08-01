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Тюменский фильм покажут на международном кинофестивале

Общество, 16:59 15 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский фильм "Роби" покажут на ХIII Московском международном кинофестивале "Будем жить", который проходит в Москве с 15 по 25 августа. Ленту продемонстрируют в открытом кинотеатре на Поклонной горе.

Семейная драма режиссера Владимира Мотырева была отобрана во внеконкурсную программу короткометражных картин, сообщает Центр развития цифрового капитала.

Напомним, что эта история о неудачливом аниматоре детских праздников Игоре. Он вынужден сделать костюм робота из подручных средств, чтобы сохранить работу, но костюм получается никудышным и Игоря все же увольняют. В таком виде его встречает одинокий соседский мальчик Лева. Мальчик начинает искренне верить, что встретил самого настоящего робота и дает ему имя Роби. Лева хочет, чтобы его новый друг выступил с ним на школьном концерте вместо его вечно занятых родителей.

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# кино , кинофестиваль

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