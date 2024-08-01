Тюменские ученые изучают запасы ценных видов рыб в реке Таз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Нерестовый ход сиговых и запасы частиковых рыб в реке Таз оценивают ученые Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, сообщает пресс-служба организации.

Исследования продолжаются третью неделю. Специалисты отбирают гидрологические пробы, наблюдают за гидрологическим режимом и распределением рыб, проводят контрольные ловы. Это даст возможность ученым оценить состояние запасов сиговых и частиковых рыб в реке и дать обоснованные рекомендации по вылову.

В региональном филиале ВНИРО отметили, что река Таз – вторая по величине в Западной Сибири, ее протяженность составляет свыше 1,4 тыс. км. Она играет важную роль в формировании запасов ценных сибирских видов рыб, здесь происходит воспроизводство пеляди, сига-пыжьяна и чира.