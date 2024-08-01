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Более 200 тысяч пар перчаток передали тюменские таможенники в военный госпиталь

Общество, 17:21 15 августа 2024

Пресс-служба Тюменской таможни | Фото: Пресс-служба Тюменской таможни

228 тыс. пар медицинских перчаток отправили тюменские таможенники в 354-й военный клинический госпиталь ЦВО Минобороны РФ в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Медицинские изделия были изъяты в ходе выездной проверки в одном из медучреждений Сургута. Перчатки иностранного производства находились в обороте незаконно - документов, подтверждающих легальность их ввоза, у владельцев не оказалось. Товар был арестован и по решению суда признан бесхозяйным, а потому обращен в собственность государства.

"Это не первая передача медицинских изделий в данный госпиталь. Ранее нами была организована передача электрогидравлического операционного стола. Мы делаем все возможное, чтобы признанное бесхозяйное имущество приносило пользу нашим военным, а также социальным учреждениям города Тюмени и области", - поделилась начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

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# помощь , таможня

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