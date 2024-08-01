Тюменские депутаты месте с коллегами из Краснодона посетили инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В рамках рабочего визита делегации Краснодона в Тюменскую городскую думу, глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко совместно с председателем гордумы Светланой Ивановой и депутатами посетили ряд "точек притяжения" 15 августа.

Гостей познакомили с инфопарком "Тюменская область, я люблю тебя", а также с выставкой "Сила V правде - гордость и победа".

Напомним, что инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" был открыт на Цветном бульваре в преддверии 80-летия региона. За три дня его посетителями стали более 20 тыс. человек. Гости площадки участвуют в мастер-классах, выигрывают подарки на розыгрышах. Инфопарк продолжит работу до 22 сентября.

На площадке гостей познакомили с историей края и большими проектами, реализующимися на территории области, в том числе, реконструкцией международного аэропорта Рощино и строительством в рамках нацпроекта "Наука и университеты" межвузовского кампуса.

"Тюменская область - это наш большой дом, где мы живём одной большой, дружной тюменской семьёй. В этом году нашему дому исполняется 80 лет. И эта замечательная выставка - просто подарок для всех жителей и гостей нашего региона", - отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

Она подчеркнула, что здесь собраны архивные данные, позволяющие познакомиться с интересными фактами и историями региона, а также отображены и современные проекты, вписаны фамилии наших легендарных земляков, о которых должно помнить подрастающее поколение.

"Хочу сказать слова благодарности тем тюменцам, которые сегодня работают и воссоздают город Краснодон. Прежде всего, конечно же, Александру Викторовичу Моору и его команде, потому что мы работаем сообща. Впереди у нас грандиозные планы и я думаю, мы выполним всё, что наметили", - поделился глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Поддержку Краснодону Тюменская область оказывает с 2022 года в рамках сотрудничества двух субъектов. За это время был восстановлен ряд крупных зданий: три объекта здравоохранения, родильный дом и спортивная школа.

Также гости посетили центр медико-социальной реабилитации, начавший работу в Тюмени с целью помочь участникам СВО, вернувшимся домой, и их семьям быстрее адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам.

Заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель регионального отделения "Союза женщин России" Наталья Шевчик подчеркнула, что сегодня особенно важно, чтобы бойцы СВО и их семьи быстрее адаптировались и получили необходимые, полезные знания для жизни.

Спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко продемонстрировал оборудование, которое служит для адаптации в быту после травм и поможет выполнять привычные функции - застегивать пуговицы, чистить и резать овощи, расчёсываться.

Ещё одним пунктом визита стало посещение проходящей в Тюмени выставки "Сила V правде - гордость и победа" - экспозиции трофейной техники НАТО, захваченной группировкой "Центр" в зоне проведения СВО. Только за первую неделю работы выставки в областном центре её посетили более 120 тыс. человек.

Николай Ступников