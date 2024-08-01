Начинающий водитель из Тобольска 44 раза нарушил ПДД

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Программный комплекс "Паутина" помог задержать двух злостных нарушителей в Тюмени и Тобольске. Государственные номера автомобилей в обоих случаях изъяты, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

18-летний житель Тобольска 44 раза нарушил ПДД на автомобиле Lada Granta, не стоящем на регистрационном учете в Госавтоинспекции. Начинающему водителю выписали все штрафы на сумму 26 тыс. 500 рублей.

31-летний мигрант на незарегистрированном автомобиле Daewoo Matiz за последние 4 месяца 59 раз нарушил ПДД в Тюмени. Это зафиксировали камеры на дорогах. Автомобилист 37 раз превысил скорость, 22 раза проехал по выделенной для автобусов полосе. Штрафов набралось на 58 тыс. 500 рублей.