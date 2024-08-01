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По видеороликам в соцсетях тюменские автоинспекторы наказали двух нарушителей

Происшествия, 17:32 15 августа 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Двух тюменских водителей привлекли к административной ответственности за проезд на красный свет по роликам тюменцев из соцсетей. Одному нарушителю 18 лет, второму 61, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

18-летний водитель Lada шестой модели, нарушивший ПДД в районе поселка Боровский, пояснил, что торопился. 61-летний водитель Hyundai тоже торопился на работу. Обоим нарушителям выписаны штрафы по одной тысяче рублей.

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# нарушители , правила ПДД

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