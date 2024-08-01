В Тюменской области с начала года трудоустроились 24,7 тыс. человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24,7 тыс. человек трудоустроились с помощью органов занятости в Тюменской области с начала 2024 года. Всего за содействием в поиске работы обратились 32,5 тыс. жителей региона, сообщает департамент труда и занятости населения.

По данным на 15 августа численность зарегистрированных безработных составляет 2,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,28 %.

В банке вакансий насчитывается 23,1 тыс. вакансий. Наибольшая доля в сфере образования — 3 тыс. единиц. Еще 8,7 тыс. предложений о работе заявили предприятия таких сфер как строительство, обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, транспортировка и хранение, торговля и другие.