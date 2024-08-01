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Почетным гражданином Тюменской области стал митрополит Димитрий

Общество, 19:10 16 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоили Митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию на церемонии вручения наград жителям региона в рамках мероприятия, посвященного 80-летию Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Наша Тюменская область действительно уникальна. Она состоит из трех субъектов. В церкви есть понятие "почтение Бога в Троице". Триединство – это образец крепости. И вот хотелось бы, чтобы и наша область сохраняла эту крепость триединства. А скрепой, в Священном Писании говорится, является божественный дар любви, любовь к краю, любовь к традициям. Вот это все является залогом счастья на земле", - сказал Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

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# почетный гражданин Тюменской области

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