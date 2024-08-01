Тюменцы могут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области ведут в исполкоме регионального отделения Народного фронта. Принести необходимые вещи можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по адресу: ул. Ленина, 69а, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта "За Россию".

"Тюменцы никогда не оставались в стороне от бед наших сограждан. И в этот раз мы продолжаем сбор и отправляем машины с гуманитарным грузом для жителей Курской области", - сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Роман Чуйко.

Необходимы следующие предметы: вещи, средства личной гигиены как для взрослых и детей, продукты с длительным сроком хранения, медикаменты. Также в связи с подготовкой к новому учебному году нужны канцелярия и школьные принадлежности.