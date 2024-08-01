Более 700 случаев рака легких ежегодно выявляют в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 700 случаев рака легких выявляют в Тюменской области каждый год. Среди мужчин это самое распространенное онкологическое заболевание.

В регионе пристальное внимание уделяют диспансеризации и профосмотрам. Они служат для раннего обнаружения. Скрининг рака легкого проводится в Тюменской области уже девять лет, сообщает пресс-служба ТГМУ.

"Современное оборудование позволяет диагностировать заболевание на ранней стадии. Золотым стандартом определения рака легкого является компьютерная томография грудной клетки. И сегодня в Тюмени есть возможность пройти скрининг курящим и имеющим "плохую" наследственность жителям края с помощью компьютерной томографии. Кстати, в нашей клинике можно сделать рентген и компьютерную томографию легких", - сказала врач-терапевт Университетской многопрофильной клиники ТГМУ Юлия Рашидова.

Специалист рекомендует отказаться от курения и нахождения в помещениях, где накурено, использовать различные методы личной защиты при работе на вредном производстве, контакте с асбестовой пылью, лаками, краской, вредными химическими веществами. Для здоровья также полезно сбалансированное питание, употребление продуктов с природными антиоксидантами.

Необходимо регулярно проветривать помещения. Без этого в них скапливаются патогенные микроорганизмы, которые попадают в легкие и вызывают различные воспалительные процессы, которые могут послужить пусковым механизмом для развития злокачественного новообразования. Сидячий образ жизни провоцирует появление застойных явлений в легких, что также может стать причиной рака. Для поддержания здоровья следует каждый день совершать по 30–40 минут пешие прогулки в умеренном темпе — это поможет улучшить кровообращение, укрепить иммунитет, снизить уровень инсулина.