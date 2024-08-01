Незаконную свалку нашли в тюменском дачном товариществе
Общество, 19:41 21 августа 2024
| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области
Несанкционированную свалку обнаружили районе ДНТ "Суходолье" общественные лесные инспекторы, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Материалы по факту нарушения природоохранного законодательства были направлены в администрацию города, поскольку свалка находится за границами земель лесного фонда.
Для выявления нарушений лесного законодательства государственные и общественные инспекторы ежедневно патрулируют леса с использованием фотоловушек и квадрокоптеров.