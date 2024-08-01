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Незаконную свалку нашли в тюменском дачном товариществе

Общество, 19:41 21 августа 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Несанкционированную свалку обнаружили районе ДНТ "Суходолье" общественные лесные инспекторы, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Материалы по факту нарушения природоохранного законодательства были направлены в администрацию города, поскольку свалка находится за границами земель лесного фонда.

Для выявления нарушений лесного законодательства государственные и общественные инспекторы ежедневно патрулируют леса с использованием фотоловушек и квадрокоптеров.

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# несанкционированные свалки

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