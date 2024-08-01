Школьник на отцовской "Ладе" убегал от ДПС и улетел в кювет

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Съездом в кювет закончилась для 14-летнего школьника бегство от инспекторов ДПС в Уватском районе. Подросток, взявший без разрешения ключи от родительской "Лады", не пострадал.

О том, что по с. Уват ездит неадекватный водитель, возможно подросток, полицейским сообщил местный житель. Автоинспекторы стали искать автомобиль.

На 106 км автодороги Уват - Тобольск они заметили нарушителя и попытались его остановить, но водитель попытался скрыться. Преследование длилось 24 км. Проехав значительное расстояние, водитель не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.

Отец мальчика рассказал, что сын взял машину без разрешения, когда родители спали. Информации о нарушении направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.