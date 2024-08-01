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Житель Тюменской области зарубил родственника топором

Происшествия, 19:09 21 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28-летнего жителя Вагайского района обвиняют в убийстве родственника, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 18 августа обвиняемый в одном из домов д. Лаймы Вагайского района поссорился с мужем свой сестры и нанёс ему несколько ударов топором.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Следователи допросили свидетелей и изъяли орудие преступления. Назначен комплекс экспертиз.

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# убийство , уголовное дело

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