Житель Тюменской области зарубил родственника топором

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28-летнего жителя Вагайского района обвиняют в убийстве родственника, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 18 августа обвиняемый в одном из домов д. Лаймы Вагайского района поссорился с мужем свой сестры и нанёс ему несколько ударов топором.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Следователи допросили свидетелей и изъяли орудие преступления. Назначен комплекс экспертиз.