200 часов работ назначили тюменцу за незаконную организацию игорной деятельности

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

56-летнего жителя Тюмени обвиняют в незаконно организации игорной деятельности. Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый с августа 2022 года по апрель 2024 года организовывал игру в "Покер" на территории областной столицы в нежилом помещении. В апреле 2024 года незаконную азартную деятельность пресекли правоохранительные органы. Используемый для проведения азартных игр инвентарь изъяли.