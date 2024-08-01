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Чёрного лесоруба задержали в Тюменском районе

Происшествия, 12:45 22 августа 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Незаконную рубку выявил в районе с. Перевалово Тюменского района сотрудник Тюменского управления лесами, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Срубленную сосну он обнаружил во время патрулирования. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 22 тыс. рублей. Виновника установили сотрудники полиции.

Чёрному лесорубу грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

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# незаконная рубка

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