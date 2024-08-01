В Тюмени на 17 % вырос спрос на организацию праздника к 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 17 % вырос спрос на организацию праздника в честь начала учебного года в Тюмени. Событийные агентства предлагают услугу в комплексе. При этом для учеников начальных классов на 19 % чаще заказывают аниматоров, подсчитали аналитики "Авито услуг".

Также родители заказывают научные шоу, на которых ставят эксперименты и проводят опыты. Спрос на такие услуги увеличился на 27 %.

"Родители заказывают фотографов и видеографов, чтобы запечатлеть эти моменты. За год в целом по стране спрос на подобные услуги увеличился на 524 процента и 795 процентов соответственно", - отметил руководитель категории "Деловые и хозяйственные услуги" "Авито" Александр Сёмочкин.

В среднем фотосъёмка обойдется в 2,5 тыс. рублей за час работы, видеосъемка - от 5 тыс. рублей. Предложение от специалистов увеличивается пропорционально спросу: за год фотографы стали предлагать свои услуги на 514 % чаще, видеографы – на 448 %

Для украшения школьного зала прибегают к услугам декораторов и флористов, спрос на которых увеличился на 326 % и 40 % соответственно.