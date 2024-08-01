Тюменские поисковики завершают экспедицию в Новгородской области
Полевые работы завершают бойцы тюменских поисковых отрядов "Десант" и "Савояр" в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. Они пробыли здесь с 11 по 22 августа. Участники тюменских поисковых отрядов проводили вблизи Мясного Бора разведочные работы к следующему полевому сезону.
Как сообщили в областном поисковом центре им. Артура Ольховского, поисковикам удалось обнаружить останки бойца Красной армии, а при нем - капсулу солдатского медальона.
"Медальон, к сожалению, горелый и без вкладыша. Но все же боец поднят и наконец обретёт покой", - поделилась участница экспедиции Татьяна Ольховская.
Организатором полевых работ на территории Новгородской области стала Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова. Участие в экспедиции Областного поискового центра имени Артура Ольховского состоялось в рамках проекта "Сохраняя память" при поддержке Фонда президентских грантов.