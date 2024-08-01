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Участника СВО знакомят с работой Главного управления строительства Тюменской области

Общество, 12:46 23 августа 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Финалиста программы "Время героев", участника СВО Виктора Квасова знакомят с работой Главного управления строительства Тюменской области, сообщает ведомство. На днях он осмотрел ход строительства развязки на Червишевском тракте.

В этой локации подрядная организация сейчас расширяет проезжую часть. Идёт отсыпка съездов. Прямой ход планируется запустить в 2024 году.

После развязки начальник управления автомобильных дорог региона Андрей Ковалёв показал Виктору объекты, которые ремонтируются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Мост через р. Туру и развязка у Верхнего Бора уже готовы. Сейчас активные работы идут на путепроводе в районе Казарово. Подрядчик демонтирует верхние слои покрытия. Завершить ремонт планируется к середине сентября.

В планах приступить к строительству развязки на Московском тракте в районе Дударева и разворотной петли у п. Московского. В проектировании сейчас находятся Южный обход, Обход Ожогино и другие региональные дороги.

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Напомним, программа "Время героев" инициирована президентом России Владимиром Путиным и нацелена на развитие управленческого потенциала бойцов спецоперации. Виктор Квасов проходит стажировку в правительстве Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора. Тюменцу предстоит познакомиться с работой 13-ти департаментов региона.

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# ГУС Тюменской области , СВО

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