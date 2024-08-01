Тюменцам рассказали, как мошенники крадут деньги под видом аренды банковских карт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которые стали брать в аренду банковские карты у своих "подрядчиков" — дропов и таким образом выводить похищенные деньги.

"Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления", - отмечено в сообщении.

Для того, чтобы заполучить средства своих жертв, мошенники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. В мошеннических схемах они выступают тем самым "безопасным счетом", на который клиента просят перевести деньги.

Сторонние карты для зачислений мошенники предпочитают брать у дропов, убеждая простых пользователей передавать в аренду свои карты и доступ к личным кабинетам.

Понятие "дроп", по словам начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, образовалось стихийно, это сленг.

"И многие не знают, кого называют дропами, какие есть риски такой деятельности. Этим активно пользуются мошенники, - пояснил он. - Они убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасны, обещают легкий и легальный заработок. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна. А напрасно: такая передача несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении".

Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к их данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках.

В ВТБ запущена система дроп-мониторинга для выявления деятельности дропов еще до того, как на их счета поступают денежные средства жертв мошенничеств. Система показала эффективные результаты: за 2023 год она позволила задержать на их счетах более 1 млрд рублей как клиентов ВТБ, так и других банков.