Нарушителя общественного порядка задержали в аэропорту Рощино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Санкт-Петербурга за нарушение общественного порядка задержали в тюменском аэропорту Рощино транспортные полицейские.

Во время полёта мужчина вступил в конфликт с другим пассажиром, громко и нецензурно выражался, мешая попутчикам. 38-летний нарушитель не реагировал на замечания бортпроводников. Полицейские доставили его в дежурную часть и составили два протокола, сообщает Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

За мелкое хулиганство мужчина заплатит штраф, также он ответит за невыполнение распоряжений командира воздушного судна.