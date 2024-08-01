В Тюмени "Киберпатруль" проведет игры безопасности для детей 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Игры безопасности для детей проведут активисты "Киберпатруля" в инфопарке на Цветном бульваре Тюмени 1 сентября. Школьники смогут проверить свои знания и получить призы за победу и участие.

"В современном мире существует множество угроз для детей, поэтому очень важно научить их правилам безопасности и умению применять их в реальной жизни. Наш проект помогает ребятам усвоить эти правила и сделать процесс обучения интересным и увлекательным. Играя, дети учатся безопасному поведению, развиваются и защищают себя, а также создают безопасное окружение для других", - рассказала "КП-Тюмень" руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.

На событии будут вовлечены в активности и родители.