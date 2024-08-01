Конный турнир имени Героя России принимает Омутинский район

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конноспортивный турнир, посвящённый памяти Героя России Жумабая Раизова проходит на Курултае казахов в с. Омутинское 24 августа. Наездники из Тюмени и муниципалитетов Тюменской области соревнуются в скачках и рысистых бегах.

Право открыть соревнования предоставили Нурбаю Раизову – отцу погибшего в зоне проведения СВО Героя России, уроженца Казанского района Жумабая Раизова.

"Мы многонациональный народ, - отметил почётный гость турнира. - И сегодня мы как никогда должны быть едины. Мой сын с детства хотел стать военным, это был его выбор, защищать свою Родину, страну, свой народ. Память о нём будет жить вечно".

Призёров турнира определят в нескольких заездах. Общий призовой фонд турнира составляет 250 тыс. рублей.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" участник соревнований, тюменский наездник первой категории Василий Плотников, дождливая погода внесла коррективы в проведение турнира.

"С моим четвероногим напарником Глухарём мы уже выезжали на трассу, было непросто", - поделился он.

Турнир проводит Национально-культурная автономия казахов Тюменской области при грантовой поддержке губернатора Тюменской области.

Отметим, Жумабай Раизов вырос в д. Благодатное Казанского района. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В последнем бою во время спецоперации Жумабай и его подразделение противостояли превосходящим силам противника. Раизов получил тяжелое ранение, но продолжил руководить бойцами.

В декабре 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор вручил медаль "Золотая Звезда" отцу Героя России.

Николай Ступников