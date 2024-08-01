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Юные тюменцы могут бесплатно посещать кружок татарского языка

Общество, 14:48 26 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Набор в кружок по изучению татарского языка для детей школьного возраста открывают в Центре татарской культуры в Тюмени, сообщает пресс-служба учреждения.

Занятия будут проходить по группам. Младшая группа - с 6,5 до 10 лет, средняя группа - 10-13 лет, старшая группа - 13-17 лет. Занятия проводят по воскресеньям.

Обучать татарскому языку будет кандидат педагогических наук, доцент ТОГИРРО, "Отличник просвещения РФ", "Почетный наставник" Министерство образования и науки Республики Татарстан, педагог-музыкант Рафаэль Гадиев.

Первое организационное собрание для родителей и детей пройдет 1 сентября в 10 часов по адресу: ул. Щербакова, 4 / стр. 11. Обучение бесплатное.

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# татарский язык , центр татарской культуры

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