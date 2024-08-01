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600 тысяч рублей выманил у жителя Тюменской области лжеинвестор

Происшествия, 15:21 26 августа 2024

скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

600 тыс. рублей, оформленных в кредит, отдал мошенникам желавший заработать на бирже 63-летний житель с. Омутинское, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские выяснили, что потерпевшему в течение двух месяцев звонил неизвестный и предлагал получить лёгкий заработок, играя на бирже.

Мошенник убедил мужчину установить мобильное приложение, где был открыт его брокерский счёт, куда потерпевший вносил разные суммы.

Предложение заработать на инвестициях не показались омутинцу подозрительными, так как он сумел трижды вывести небольшие суммуы

Шесть недель он наблюдал, как растёт его виртуальная прибыль. Для ее увеличения он оформил кредит, а после предложил взять кредит своему знакомому на крупную сумму и перевел денежные средства на счет в приложении. После соблюдения ряда формальностей неизвестный обещал потерпевшему перевести весь выигрыш, но этого так и не произошло. Некоторое время спустя мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

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# мошеничество

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