В 18 дворах Тюмени отремонтировали сети водоснабжения и водоотведения

| Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

21 объект водоснабжения и водоотведения отремонтируют в рамках благоустройства дворовых территорий в Тюмени до конца строительного сезона 2024 года. В 18 дворах работы уже завершены, в целом готовность сетей составляет 90 %, сообщает пресс-служба городской администрации.

Комплексный подход к благоустройству реализуется в Тюмени уже много лет. Сначала на объектах меняют изношенные инженерные сети, и только потом заходит подрядная организация для обустройства проездов, тротуаров, детских и спортивных площадок. Такой принцип позволяет минимизировать число коммунальных аварий, а значит и раскопок во дворах.

Отметим, что всего в текущем строительном сезоне в Тюмени качественно преобразятся дворовые территории 59 многоквартирников, с 2011 года - уже 754 объекта.