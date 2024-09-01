Александр Моор поздравил тюменцев с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор. Он отметил, что в год 80-летия региона, когда мы вспоминаем самые яркие события, произошедшие за эти годы, особой вехой выделяется время реализации крупнейшего промышленного проекта 20-го века. Это выдающаяся победа первопроходцев нефтегазовой целины.

"Благодаря геологам, нефтяникам, газовикам наша область оказалась в центре национальной и мировой истории. Именно они своим героическим трудом, верой в успех порученного дела совершили тюменское чудо. Имена героев этого времени известны всей стране. Они стали символами эпохи освоения недр. Их именами названы города и посёлки, улицы и месторождения, предприятия и учреждения", - говорится в поздравлении.

Сегодня, по словам губернатора, продолжатели дела первопроходцев и создателей мощного нефтегазового комплекса страны продолжают укреплять энергетический суверенитет и безопасность России, успешно решают ответственные государственные задачи, а предприятия и научно-проектные институты, связанные с нефтегазовой отраслью, вносят весомый вклад в бесперебойную добычу углеводородов и обеспечение технологической независимости отрасли

Александр Моор выразил благодарность ветеранам и специалистам нефтяной и газовой промышленности за профессионализм, самоотдачу и верность трудовым традициям. Пожелал им профессиональных достижений, успешной реализации всех планов и проектов, здоровья, счастья и благополучия.