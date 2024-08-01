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Тюменский фанерный комбинат вложит 82 млн рублей в реконструкцию системы вентиляции

Экономика, 11:42 28 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

82 млн рублей инвестирует Тюменский фанерный комбинат "Свеза" в реконструкцию системы вентиляции. Она не менялась 15 лет. Инвестпроект рассчитан до 2026 года.

По информации регионального инвестагентства, монтаж новой системы очистки и охлаждения приточного воздуха позволит скорректировать температуру в помещениях почти на шесть градусов летом. Применение новой схемы с гликолевым контуром поможет избежать рисков обмерзания системы зимой. В результате модернизации на комбинате удастся обеспечить приток воздуха от 125 тыс. до 263 тыс. кубометров в час. Потоки свежего воздуха будут направлены в зоны присутствия людей и при необходимости охлаждаться или нагреваться.

"Я думаю, что тюменцы заметили, насколько жарким стало наше лето в последние годы. Температура за плюс 35 – уже привычная. На производственных площадках высокие температуры создают ряд проблем. В первую очередь, это здоровье людей. Кроме того, высокая температура вызывает проблемы и с оборудованием, снижая его производительность. После установки новых современных приточных систем, атмосфера заметно поменяется", - рассказал руководитель технической службы комбината "Свеза" Иван Мурашев.

Реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2026 года. После его завершения современная система вентиляции и кондиционирования покроет всю производственную площадь.

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# инвестиции , СВЕЗА , Тюменский фанерный завод

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