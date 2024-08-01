В Тюмени задержали курьера-мошенника

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошеннической схеме в отношении пенсионеров задержали полицейские в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило два заявления от пенсионерок, которые сообщили, что попались на уловки мошенников. Пожилые женщины рассказали одну и ту же схему: на телефон им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Далее злоумышленники сообщали, что находящиеся на счетах потерпевших денежные средства пытаются похитить, необходимо как можно скорее их снять и передать представителям банка, чтобы деньги положили на якобы безопасные счета. Так, первая потерпевшая передала неизвестному лицу 350 тысяч рублей, вторая — 198 тысяч в первый день и 216 тысяч рублей — при второй встрече.

Сотрудники уголовного розыска установили личность "курьера". Им оказался неработающий 18-летний местный житель. У него оперативники обнаружили и изъяли похищенные 216 тысяч рублей, которые злоумышленник собирался перевести на счет "работодателя". С первой переведенной суммы молодой человек получил пять тысяч рублей, со второй суммы - три тысячи, а третий перевод сделать не успел. Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что нашел работу курьера в интернете. Связавшись с работодателем, молодой человек узнал, что необходимо забирать по указанным адресам денежные средства и переводить их на определенные банковские счета, получая процент от прибыли.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Злоумышленник задержан.