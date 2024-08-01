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Только 39 % родителей из Тюмени считают, что уделяют детям достаточно времени

Общество, 17:26 29 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Только 39% тюменцев считают, что уделяют достаточно времени общению со своими детьми. Такие данные опроса среди родителей несовершеннолетних представил сервис Superjob.

49% горожан говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 41% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 8% воспринимают ее спокойно ("Работаю вахтой, не вижу семью").

Меньше всего от нехватки времени на детей страдают те, кто трудится на удаленке. Если среди специалистов, которые заняты на территории работодателя, только каждый третий назвал время для общения достаточным, то среди безработных — каждый второй, а среди занятых на удаленке — 2 из 3.

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# дети , занятость , семья

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