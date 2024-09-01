В Тюмени наградят победителей регионального этапа премии "Гордость нации – 2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей регионального этапа Всероссийской премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации– 2024" назовут в Тюмени 6 сентября. Торжественная церемония награждения пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1). Начало в 13 часов.

Организаторы отмечают, что в 2024 году количество участников регионального этапа премии увеличилось в разы. Экспертная комиссия приняла и рассмотрела более 70 заявок, 26 из них стали победителями в восьми номинациях. В состав Экспертной комиссии вошли представители в сфере межнациональных отношений, образования, культуры, общественные и государственные деятели. Свои проекты представили общественные организации, учреждения культуры и образования, коллективы национально-культурных объединений, семейные команды.

Каждый участник разработал и направил свой проект по одной из номинаций: "Год семьи", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области", "Защитники Отечества", "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях", "За лучшие практики в сфере национальных отношений", "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики".

"О своем желании поучаствовать в конкурсе заявили представители большинства муниципальных образований. Сюда вошли, в том числе, Тюмень и Тюменский район, Тобольск, Ишим и другие муниципалитеты. Самыми популярными в этом году стали номинации "Год семьи" и "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области". Все заявки интересные и достойные", – сообщила заместитель председателя реготделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова.

Отметим, победители регионального этапа премии получат право представлять регион в федеральном этапе V Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2024", победителей которого назовут в ноябре в Москве.

Любовь Голышева