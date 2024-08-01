В Ишиме на пешеходном переходе сбили ребенка

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП на ул. Казанской а в Ишиме 30 августа. Авария произошла около 15 часов, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Он был сбит автомобилем Toyota под управлением 56-летнего водителя.

В результате происшествия ребенок доставлен в больницу. Он получил тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.