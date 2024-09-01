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В Тюмени посвященную будущему России выставку посетили около пяти тысяч человек

Общество, 17:48 01 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около пяти тыс. человек посетили выставку, посвященную будущему России, которая работает в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Проект "Россия будущего", разработанный ставропольским музейно-выставочным комплексом "Россия – моя история" при поддержке правительства Ставропольского края сейчас можно увидеть в 13 исторических парках в разных регионах. В тюменском выставка занимает третий и четвертый этажи.

Горожане успевают посетить экспозицию до 8 сентября. Вход свободный. Платно можно воспользоваться услугами экскурсовода. Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , исторический парк «Россия - моя история»

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