В Тюмени посвященную будущему России выставку посетили около пяти тысяч человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около пяти тыс. человек посетили выставку, посвященную будущему России, которая работает в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Проект "Россия будущего", разработанный ставропольским музейно-выставочным комплексом "Россия – моя история" при поддержке правительства Ставропольского края сейчас можно увидеть в 13 исторических парках в разных регионах. В тюменском выставка занимает третий и четвертый этажи.

Горожане успевают посетить экспозицию до 8 сентября. Вход свободный. Платно можно воспользоваться услугами экскурсовода. Возрастное ограничение: 0+.