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Западно-Сибирский НОЦ получит из федерального бюджета более 187 млн рублей

Политика, 14:12 31 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 187 млн рублей из федерального бюджета получит Западно-Сибирский НОЦ. Список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Гранты получат 15 научно-образовательных центров, объединяющих образовательные и научные организации, крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. На их поддержку направлено более 2,8 млрд. рублей.

Участники ЗапСибНОЦ работают по направлениям "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике", Нефтехимия и др.

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# гранты , Западно-Сибирский НОЦ

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